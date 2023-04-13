الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو

وزير الداخلية من بكركي: أكدت للراعي ضرورة اجراء الانتخابات البلدية ونحن بإنتظار تأمين التمويل والتمويل بمجرد وجوده تحل المشاكل البشرية واللوجستية

وزير الداخلية من بكركي: أكدت للراعي ضرورة اجراء الانتخابات البلدية ونحن بإنتظار تأمين التمويل والتمويل بمجرد وجوده تحل المشاكل البشرية واللوجستية

المولوي من بكركي: العمل الذي قمنا به في هيئة إدارة السير كان جيّداً وبإذن الله سيكون مثل لإدارة جديدة وجديّة