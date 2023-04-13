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وزير الداخلية من بكركي: أكدت للراعي ضرورة اجراء الانتخابات البلدية ونحن بإنتظار تأمين التمويل والتمويل بمجرد وجوده تحل المشاكل البشرية واللوجستية

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2023-04-13 | 05:01
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وزير الداخلية من بكركي: أكدت للراعي ضرورة اجراء الانتخابات البلدية ونحن بإنتظار تأمين التمويل والتمويل بمجرد وجوده تحل المشاكل البشرية واللوجستية
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وزير الداخلية من بكركي: أكدت للراعي ضرورة اجراء الانتخابات البلدية ونحن بإنتظار تأمين التمويل والتمويل بمجرد وجوده تحل المشاكل البشرية واللوجستية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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