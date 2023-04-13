المولوي من بكركي: عدم الارادة السياسية باجراء الانتخابات البلدية هي المعرقل الاساسيّ لهذه الانتخابات

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وزير الطاقة: هناك نجاح نسبي لخطة الكهرباء وكان هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات إلا أن محدودية التمويل من قبل مصرف لبنان أبقى عليها عند 4-5 ساعات تغذية