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o
متن
18
o
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o
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o
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o
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أ.ف.ب: الجيش الأوكراني ينفي أن تكون قواته باتت محاصرة داخل مدينة باخموت
آخر الأخبار
2023-04-13 | 08:58
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أ.ف.ب: الجيش الأوكراني ينفي أن تكون قواته باتت محاصرة داخل مدينة باخموت
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