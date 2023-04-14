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إرتفاع حصيلة قصف روسي لمبنى سكني بأوكرانيا إلى ثمانية قتلى
آخر الأخبار
2023-04-14 | 15:01
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إرتفاع حصيلة قصف روسي لمبنى سكني بأوكرانيا إلى ثمانية قتلى
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