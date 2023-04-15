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وصول الشعلة المقدسة الى كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأورثوذكس في وسط بيروت
آخر الأخبار
2023-04-15 | 14:43
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وصول الشعلة المقدسة الى كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأورثوذكس في وسط بيروت
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