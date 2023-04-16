السعودية تنقل 4% إضافية من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة

المطران عوده: مسؤولو الوطن أصبحوا سببا لموت البلاد ونحن بحاجة إلى إصلاح حقيقي يطال كافة المجالات لكن هذا يتطلب قرارا سياسيا

المطران عوده: مسؤولو الوطن أصبحوا سببا لموت البلاد ونحن بحاجة إلى إصلاح حقيقي يطال كافة المجالات لكن هذا يتطلب قرارا سياسيا

أ.ف.ب: مجموعة السبع تريد "تسريع" تخليها عن الطاقات الأحفورية ولا تحدد موعدا جديدا