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المطران عوده: مسؤولو الوطن أصبحوا سببا لموت البلاد ونحن بحاجة إلى إصلاح حقيقي يطال كافة المجالات لكن هذا يتطلب قرارا سياسيا
آخر الأخبار
2023-04-16 | 03:59
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المطران عوده: مسؤولو الوطن أصبحوا سببا لموت البلاد ونحن بحاجة إلى إصلاح حقيقي يطال كافة المجالات لكن هذا يتطلب قرارا سياسيا
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