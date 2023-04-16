المطران عوده: قرابة سنة مضت على انتخاب أعضاء المجلس النيابي وشهور مضت على فراغ في سدّة الرئاسة أخرج البلد من دائرة الثقة العالمية وثقة المواطنين

المطران عوده: أليس من واجب المجلس الدستوري حماية الدستور وتطبيقه واحترام المهل الدستورية؟ أيدركون المخاطر جراء تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي ستفوق قريبا عدد اللبنانيين؟

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