الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

برنامج الاغذية العالمي يعلن تعليق مساعداته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه

آخر الأخبار
2023-04-16 | 09:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
برنامج الاغذية العالمي يعلن تعليق مساعداته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
برنامج الاغذية العالمي يعلن تعليق مساعداته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الاغذية

العالمي

تعليق

مساعداته

السودان

ثلاثة

موظفيه

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
زيلينسكي وماكرون يبحثان مخرجات زيارة الصين وتنظيم قمة سلام
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:59

محكمة إيرانية تقضي بسجن 10 عسكريين على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020

LBCI
أخبار دولية
12:55

الجزائر تحتج على تعيين مغربية ممثلة لاتحاد المغرب العربي في الاتحاد الافريقي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدّمة النشرة المسائيّة 16-04-2023

LBCI
آخر الأخبار
12:32

محكمة إيرانية تقضي بسجن عشرة عسكريين على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:32

محكمة إيرانية تقضي بسجن عشرة عسكريين على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020

LBCI
موضة وجمال
10:27

جيسي عبدو بإطلالة "رمضانية" مميزة في بيروت (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:07

في المحاولة الثانية... نجاح إقلاع صاروخ "أريان 5" حاملاً المسبار الفضائي الأوروبي "جوس"

LBCI
فنّ
09:59

مهرجان كان يختار الممثلة كيارا ماستروياني لتقديم حفلتي الافتتاح والختام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا وسط غليان في الشارع

LBCI
اقتصاد
2023-03-17

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 80200 ليرة

LBCI
فنّ
2023-04-13

طارق تميم يروي تفاصيل الحادث في تصوير "النار بالنار": سوء تقدير للأحجام مع طوني عيسى

LBCI
فنّ
2023-04-12

فارس ياغي يكشف للمرّة الأولى: جدّتي لبنانيّة! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

لليوم الثاني معارك السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع

LBCI
أخبار لبنان
04:44

المطران عوده: الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة

LBCI
أخبار لبنان
04:12

الراعي: كيف رفضتم الإجتماع لانتخاب رئيس واليوم تؤمّنون النصاب للانتخابات البلدية؟

LBCI
أخبار لبنان
14:10

وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عقد الفرق المتأهلة الى المراحل الاقصائية في دوري كرة السلة الأقوى في العالم NBA اكتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا وسط غليان في الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ما هي أبرز إلهامات بيروت للكُتّاب الذين قّصوا رواياتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

انتخابات نقابة المهندسين: الطابع الحزبي يطغى على الجوّ المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في الشوف.. توقف محطات تكرير المياه المبتذلة بسبب غياب الكهرباء والصيانة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:18

16 قتيلا وتسعة جرحى جراء حريق في دبي

LBCI
أخبار لبنان
13:58

بالأسماء... من هم الفائزون بإنتخابات نقابة المهندسين في بيروت؟

LBCI
أخبار لبنان
04:30

قتيلان وجريح جراء اصطدام سيارة بعمود للكهرباء على اوتوستراد جونية

LBCI
أخبار دولية
23:33

بعد سنوات من القطيعة... وفد من حماس إلى السعودية غدا

LBCI
أخبار لبنان
14:10

وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
14:07

وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت

LBCI
خبر كاذب
08:59

ما صحة إقفال باب كنيسة مار جرجس في ساحة النجمة أمام المصلين؟

LBCI
أخبار لبنان
05:59

وفد نيابي لبناني غادر إلى واشنطن... من يضمّ؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة