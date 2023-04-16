محكمة إيرانية تقضي بسجن عشرة عسكريين على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020

السعودية تنقل 4% إضافية من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة

السعودية تنقل 4% إضافية من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة

أ.ف.ب: مجموعة السبع تريد "تسريع" تخليها عن الطاقات الأحفورية ولا تحدد موعدا جديدا