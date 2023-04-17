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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2023-04-17 | 00:13
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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