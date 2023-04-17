جعجع: ما حصل ويحصل منذ حوالي الشهرين في سياق التحضير للإنتخابات البلدية يدعو للأسف الشديد كونه ينم عن لعبة غش متمادية من ألاعيبهم المعروفة والمكشوفة والتي هدفها هذه المرة تجنب الإنتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية

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جعجع: تظن كتل محور الممانعة والتيار بأن الغش الذي تمارسه يمكن أن يمر على اللبنانيين فتلقي اللوم على الحكومة بسبب عدم جهوزيتها لإجراء الإنتخابات البلدية فيما القاصي والداني يعلم بأنها تشكل أكثرية الحكومة