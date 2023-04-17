جعجع: تظن كتل محور الممانعة والتيار بأن الغش الذي تمارسه يمكن أن يمر على اللبنانيين فتلقي اللوم على الحكومة بسبب عدم جهوزيتها لإجراء الإنتخابات البلدية فيما القاصي والداني يعلم بأنها تشكل أكثرية الحكومة

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جعجع: وزير الداخلية وهو المعني الأول والأخير بهذا الإستحقاق أكد أنه على أتم الجهوزية إداريًا ولوجستيًا لإجراء الإنتخابات وأنه بمجرد تأمين التمويل تحل المشكلة الإدارية واللوجستية