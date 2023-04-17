جعجع: وزير الداخلية وهو المعني الأول والأخير بهذا الإستحقاق أكد أنه على أتم الجهوزية إداريًا ولوجستيًا لإجراء الإنتخابات وأنه بمجرد تأمين التمويل تحل المشكلة الإدارية واللوجستية

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جعجع: لا نأمل خيرًا من كتل الممانعة و"التيار" ونتوجه إلى كتل أخرى نواياها مختلفة مثل اللقاء الديمقراطي والإعتدال الوطني وغيرهما من الكتل والنواب المستقلين للتفكير مليًا وعدم الوقوع في شرك كتل الممانعة والتيار والإمتناع عن المشاركة في جلسة المجلس غدًا