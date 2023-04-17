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جعجع: لا نأمل خيرًا من كتل الممانعة و"التيار" ونتوجه إلى كتل أخرى نواياها مختلفة مثل اللقاء الديمقراطي والإعتدال الوطني وغيرهما من الكتل والنواب المستقلين للتفكير مليًا وعدم الوقوع في شرك كتل الممانعة والتيار والإمتناع عن المشاركة في جلسة المجلس غدًا

آخر الأخبار
2023-04-17 | 06:21
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جعجع: لا نأمل خيرًا من كتل الممانعة و&quot;التيار&quot; ونتوجه إلى كتل أخرى نواياها مختلفة مثل اللقاء الديمقراطي والإعتدال الوطني وغيرهما من الكتل والنواب المستقلين للتفكير مليًا وعدم الوقوع في شرك كتل الممانعة والتيار والإمتناع عن المشاركة في جلسة المجلس غدًا
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جعجع: لا نأمل خيرًا من كتل الممانعة و"التيار" ونتوجه إلى كتل أخرى نواياها مختلفة مثل اللقاء الديمقراطي والإعتدال الوطني وغيرهما من الكتل والنواب المستقلين للتفكير مليًا وعدم الوقوع في شرك كتل الممانعة والتيار والإمتناع عن المشاركة في جلسة المجلس غدًا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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