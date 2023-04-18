وصول بري إلى البرلمان لترؤس الجلسة التشريعية للتمديد للمجالس البلدية والإختيارية

التالي

رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب للـLBCI: لا يحقّ لي أن أعطي رأيًا مسبقًا عمّا اذا كانت جلسة مجلس النواب اليوم كهيئة ناخبة أو كجلسة تشريعيّة لأن الموضوع محطّ خلاف وهناك اجتهادات من الفقهاء في هذا المجال