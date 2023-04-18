رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب للـLBCI: لا يحقّ لي أن أعطي رأيًا مسبقًا عمّا اذا كانت جلسة مجلس النواب اليوم كهيئة ناخبة أو كجلسة تشريعيّة لأن الموضوع محطّ خلاف وهناك اجتهادات من الفقهاء في هذا المجال

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