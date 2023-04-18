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النائب آلان عون للـLBCI: نريد أن نمنع حصول اي فراغ في المجالس البلدية والاختيارية ونحن نتحمّل مسؤوليتنا ضد الفراغ وليس ضد الانتخابات
آخر الأخبار
2023-04-18 | 03:46
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النائب آلان عون للـLBCI: نريد أن نمنع حصول اي فراغ في المجالس البلدية والاختيارية ونحن نتحمّل مسؤوليتنا ضد الفراغ وليس ضد الانتخابات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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