آلان عون للـLBCI: قرار الحكومة بعدم اجراء الانتخابات نحن غير معنيين به وعندما تتمكن الحكومة من اجراء هذه الانتخابات سنقف معها بالطبع

يعقوبيان للـLBCI: في كل مرّة سيُحشرون بالزاوية سيستخدمون الورقة الوحيدة المتبقية بيدهم وهي الطائفية والمذهبية

يعقوبيان للـLBCI: في كل مرّة سيُحشرون بالزاوية سيستخدمون الورقة الوحيدة المتبقية بيدهم وهي الطائفية والمذهبية

النائب آلان عون للـLBCI: نريد أن نمنع حصول اي فراغ في المجالس البلدية والاختيارية ونحن نتحمّل مسؤوليتنا ضد الفراغ وليس ضد الانتخابات