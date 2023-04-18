سجال بين ميقاتي وأسامة سعد بعدما اتهم الأخير الحكومة بالكذب على اللبنانيين ورد ميقاتي باتهام النواب بالكذب على اللبنانيين وطلب سعد سحب إقتراحي قانون التمديد للبلديات وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون تأجيل الإنتخابات بدلًا من أن تتلطى خلف المجلس

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