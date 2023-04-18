باسيل: سنحضر الجلسات التشريعية اذا وجدنا في الأمر ضرورة ونحن كتيار وطني على استعداد للذهاب الى الانتخابات وبدأنا بالترشيحات داخل التيار لكن الحكومة ووزارة الداخلية هم على غير استعداد والواضح ان وزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا

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