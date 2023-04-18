الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلجيكا تطلب من إيران تسليمها عامل الإغاثة المسجون

آخر الأخبار
2023-04-18 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلجيكا تطلب من إيران تسليمها عامل الإغاثة المسجون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بلجيكا تطلب من إيران تسليمها عامل الإغاثة المسجون

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إيران

تسليمها

الإغاثة

المسجون

LBCI التالي
القضاء الفرنسي يبرئ إيرباص وإير فرانس في قضية تحطم طائرة باريس بعام 2009
"اعمل شير"... هيفاء وهبي تغزو الانترنت قبل انطلاق فيلمها المُنتظر!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائية 18-04-2023

LBCI
أخبار لبنان
12:03

إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

LBCI
آخر الأخبار
12:00

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الناعمة باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
11:48

مجلس الوزراء قرّر تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان ليتمكن من اللعب من ضمن فريق لبنان لكرة السلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:00

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الناعمة باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
11:48

مجلس الوزراء قرّر تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان ليتمكن من اللعب من ضمن فريق لبنان لكرة السلة

LBCI
آخر الأخبار
11:39

موسكو تقول للسفيرة الأميركية إنّ أيّ "نشاط تخريبي" في روسيا سيتمّ "قمعه"

LBCI
آخر الأخبار
10:53

معلومات للـLBCI: الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصبح ٩ ملايين ليرة وبدل النقل اليومي ٢٥٠ الف ليرة وبدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام سيصبح ٤٥٠ الف ليرة على ألا يتعدى الحضور ١٨ يوما ً شهرياً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:32

إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
آخر الأخبار
12:00

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الناعمة باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
فنّ
05:04

كريستينا صوايا تغنّي "فاكرني" لهيفاء وهبي بصوتها.. والبعض يتّهمها بالتقليد! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الخارجية الأميركية: واشنطن تعرض مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في حزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:25

مواجهات السودان مستمرة ودخول للدبلوماسية الاميركية على الخط

LBCI
أخبار لبنان
08:23

تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان ينفذ وقفةً إحتجاحية بالتزامن مع الجلسة التشريعية

LBCI
أخبار لبنان
08:17

بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء...تحركٌ للعسكريين المتقاعدين في رياض الصلح

LBCI
أخبار لبنان
08:14

جلسة في السراي الحكومي لمناقشة تمويل الانتخابات البلدية..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

الإصلاحات وأهمية حصرِ السلاح بالدولة في زيارات وفد النواب لواشنطن

LBCI
أخبار لبنان
05:06

مجلس النواب يمدّد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدّة سنة..اليكم تفاصيل الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
03:35

مشلب للـLBCI: دورية الإنتخاب مبدأ دستوري لا يمكن مخالفته

LBCI
أخبار لبنان
03:25

مولوي من النافعة: الوضع يتحسن وسنشهد مكافحة جدية للفساد

LBCI
رياضة
14:16

راي سابات أول لبناني على طريق الوصول الى بطولة العالم في رياضة الكروس فيت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:15

اسعار المحروقات الى ارتفاع...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هذه هي الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام

LBCI
خبر عاجل
10:48

معلومات للـLBCI: الحكومة تقرّ زيادة ٤ اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور ١٤ يوما شهريا ً

LBCI
حال الطقس
02:32

إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
08:47

لندن تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني بشبهة تمويل أنشطة لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
04:39

مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى

LBCI
فنّ
05:08

ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في إطلالة جريئة... سترة مفتوحة كشفت المستور!

LBCI
أمن وقضاء
16:58

في طرابلس.. قتيلان بانفجار قنبلة في درّاجة نارية!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة