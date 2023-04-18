قرار للمرتضى بفتح أبواب المعالم في اليوم العالمي للتراث

قرار للمرتضى بفتح أبواب المعالم في اليوم العالمي للتراث

أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، لمناسبة اليوم العالمي للتراث قرارا قضى بموجبه فتح ابواب المعالم: بعلبك وعنجر وصور وجبيل امام الزوار اللبنانيين مجانا اعتبارا من يوم غد ولمدة اسبوع تنتهي نهار الثلثاء القادم.



ودعا الى زيارة وادي قنوبين ومعرض رشيد كرامي الدولي، متمنيا على من يتعذر عليه من المواطنين القيام بجولة ميدانية بسبب كلفة التنقل والازمة الاقتصادية اعتماد الزيارة الافتراضية للمواقع التراثية.