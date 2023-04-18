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فرنجية من بكركي: من أول يوم لم يكن لدي أي نظرة عدائية لأي بلد صديق للبنان ونتمنى المصالحة بين العرب ومع الراعي الجو صريح وواضح الى أبعد الحدود أما فيما خص الجو في البلد فـ90 بالمئة من الذي نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة

آخر الأخبار
2023-04-18 | 09:54
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فرنجية من بكركي: من أول يوم لم يكن لدي أي نظرة عدائية لأي بلد صديق للبنان ونتمنى المصالحة بين العرب ومع الراعي الجو صريح وواضح الى أبعد الحدود أما فيما خص الجو في البلد فـ90 بالمئة من الذي نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة
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فرنجية من بكركي: من أول يوم لم يكن لدي أي نظرة عدائية لأي بلد صديق للبنان ونتمنى المصالحة بين العرب ومع الراعي الجو صريح وواضح الى أبعد الحدود أما فيما خص الجو في البلد فـ90 بالمئة من الذي نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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