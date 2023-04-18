فرنجية من بكركي: من أول يوم لم يكن لدي أي نظرة عدائية لأي بلد صديق للبنان ونتمنى المصالحة بين العرب ومع الراعي الجو صريح وواضح الى أبعد الحدود أما فيما خص الجو في البلد فـ90 بالمئة من الذي نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة

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