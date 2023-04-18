معلومات للـLBCI: الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصبح ٩ ملايين ليرة وبدل النقل اليومي ٢٥٠ الف ليرة وبدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام سيصبح ٤٥٠ الف ليرة على ألا يتعدى الحضور ١٨ يوما ً شهرياً

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