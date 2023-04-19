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بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
25
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحًا في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-04-19 | 00:13
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحًا في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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