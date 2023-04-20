معلومات للـLBCI: بعد جلسة التحقيق والإستماع مع المحامي نزار صاغية مع مجلس نقابة المحامين فتح محضر ولم يتخذ المجلس قراره حتى اللحظة وترك لوقت آخر ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار المجلس في كلمة للنقيب ناضر كسبار عند الساعة ٥:٣٠

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