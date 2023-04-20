المحامي نزار صاغية للـLBCI بعد الإستماع إليه أمام مجلس نقابة محامي بيروت: الأجواء كانت إيجابية فقد فهموا منطلقاتي وتأكدوا أنها مبدئية وحقوقية وغير شخصية كما تأكدوا أن حربي حرب مشروعة وهي الحفاظ على الحرية ودور المحامين ولا يمكننا إستباق قرار مجلس الن

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