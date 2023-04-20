مصادر نقابة المحامين في بيروت للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في بيروت لن يتخذ قراره اليوم بما خص قضية إستدعاء صاغية لكن الأجواء إيجابية وسيترك القرار إلى ما بعد عطلة عيد الفطر وبعد دراسة الملف

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