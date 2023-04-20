نقيب المحامين في بيروت: النقابة لم تفرض يوما قيودا على الحريات وكنقابة نحترم القانون ونقدّس الحريات وما رأيناه مؤخرا من بعض الزملاء يشكل تجاوزا للقانون اذ لا يمكن القبول بتناول ملفات قضائية لا تزال قيد النظر أمام المحاكم

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