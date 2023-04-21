فريد البستاني للـ LBCI: ثبات الدولار على الـ 97 الف ل.ل. هو جهد من المصرف المركزي وهدوء بالاسواق العالمية اضافة الى المؤشر الغذائي وأتأمّل توحيد سعر الصرف مع حاكم مصرف لبنان جديد لنخرج من هذه الدوّامة

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فريد البستاني للـ LBCI: لخفض الضرائب وزيادة ايرادات الدولة كالاملاك البحرية لكن في كل المناطق إذ لدي خشية من الاستثناء ويمكن زيادة الايرادات ايضا من خلال الـ MEA والنافعة ويجب ان تذهب نسبة معينة من ايرادات الدولة سنويا للتعويض على المودعين