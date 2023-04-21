فريد البستاني للـ LBCI: لخفض الضرائب وزيادة ايرادات الدولة كالاملاك البحرية لكن في كل المناطق إذ لدي خشية من الاستثناء ويمكن زيادة الايرادات ايضا من خلال الـ MEA والنافعة ويجب ان تذهب نسبة معينة من ايرادات الدولة سنويا للتعويض على المودعين

فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل

فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل

فريد البستاني للـ LBCI: ثبات الدولار على الـ 97 الف ل.ل. هو جهد من المصرف المركزي وهدوء بالاسواق العالمية اضافة الى المؤشر الغذائي وأتأمّل توحيد سعر الصرف مع حاكم مصرف لبنان جديد لنخرج من هذه الدوّامة