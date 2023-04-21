فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل

فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان

فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان

فريد البستاني للـ LBCI: لخفض الضرائب وزيادة ايرادات الدولة كالاملاك البحرية لكن في كل المناطق إذ لدي خشية من الاستثناء ويمكن زيادة الايرادات ايضا من خلال الـ MEA والنافعة ويجب ان تذهب نسبة معينة من ايرادات الدولة سنويا للتعويض على المودعين