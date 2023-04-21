فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان

سعد لمجرد يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد استئنافه حكم إدانته بالاغتصاب

سعد لمجرد يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد استئنافه حكم إدانته بالاغتصاب

فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل