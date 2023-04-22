الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات

آخر الأخبار
2023-04-22 | 00:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الفطر:

بلدنا

القعر

والانهيار

متعمّد

والمشروع

الدوليّ

أيادٍ

داخلية

خطيرة

السفارات

تحوّل

عمليات

ومفوضيّة

اللاجئين

النزوح

طريقة

أوكار

سفارات

LBCI التالي
قبلان في خطبة عيد الفطر: واشنطن تعمل على طبخة تريد منها أن يُصبح لبنان بلد نزوح وفوضى منظمة وخريطة حرب أهليّة وتجمعات ارهابية والخطر يمرّ بدمج النازحين وهذا الدمج يعني نهاية لبنان
وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يؤكدان على ضرورة توفير الحماية للمدنيين والمقيمين بالسودان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:15

وزارة الخارجية: التنسيق قائم لإحصاء اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان

LBCI
أخبار دولية
05:10

وزيرا الخارجية الإيراني والاماراتي: تأكيد على أهمية تطوير التعاون بما في ذلك في القطاع الخاص

LBCI
أخبار لبنان
04:44

عبدالله للـLBCI: المطلوب إنتاج تسوية لبنانية -لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
04:38

حجّار: مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:27

والدة سعد لمجرد مع ابنها في المطعم: "عيد سعيد" (صورة)

LBCI
فنّ
04:24

سعد لمجرد خارج السجن.. صور عائليّة ورسالة مفاجئة إلى محبّيه

LBCI
فنّ
04:21

كارين رزق الله بفستان الزفاف الأبيض (صور)

LBCI
فنّ
04:17

فيديو يظهر تفاصيل الإشكال بين وسام فارس وعنصر أمني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-04-20

الهيئة الإتهامية في جبل لبنان تقرر ابقاء هدى سلوم قيد التوقيف

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-20

باريس تؤكد ألا "مرشّح لفرنسا" لرئاسة لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-21

فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:42

قبلان في خطبة عيد الفطر: انعقاد الحكومة ضرورة وطنية ولن نقبل بتسوية رئاسية على ظهر الدبابة

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وادي حربا-المدفون بين الرخص والتعديات البيئية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كيف تتفادى دفع غرامات الضرائب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شبهات عدة وضعت عقد مبنى شحن البضائع في المطار تحت مجهر التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قصةٌ للأطفال للكاتبة الأميركية من أصول مصرية آية خليل تلقى رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية حضرت في لقاءات الوفد النيابي اللبناني في واشنطن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:22

هزة أرضية في مدينة الهرمل

LBCI
فنّ
04:14

توقيف وسام فارس بعد إشكال في النافعة

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم

LBCI
أخبار لبنان
08:20

ممثلو الادعاء الفرنسي أبلغوا سلامة بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال

LBCI
صحف اليوم
00:20

التحقيقات الإسرائيلية تؤكد أن "حزب الله" وراء "عملية مجدو" (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟

LBCI
صحف اليوم
00:05

اقتراح قانون يفرض العمر الأقصى لتولي الخدمة العامة بـ74 عاماً (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة