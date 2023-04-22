الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبلان في خطبة عيد الفطر: نحتاج الى رئيس جمهورية وطنيّ قويّ يكون الى جانب شعبه ولا نريد رئيس جمهورية يُباع بالمزاد العلنيّ
آخر الأخبار
2023-04-22 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قبلان في خطبة عيد الفطر: نحتاج الى رئيس جمهورية وطنيّ قويّ يكون الى جانب شعبه ولا نريد رئيس جمهورية يُباع بالمزاد العلنيّ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الفطر:
نحتاج
جمهورية
وطنيّ
جمهورية
يُباع
بالمزاد
العلنيّ
التالي
قبلان في خطبة عيد الفطر: مصلحة الجميع بتسوية سياسيّة تحفظ الدولة ومشروعها ولعبة الحصار والانهاك الاقتصاديّ ليست حتمًا لصالح واشنطن ومشروعها الاقليمي والمنظات غير الحكومية ما هي الا مجموعات ارتزاقيّة
قبلان في خطبة عيد الفطر: لبنان ليس ضعيفًا بالخيارات والحل بالتلاقي والشراكة لانتشال الدولة من الفراغ واي قطيعة سياسيّة بسياق خرائط طائفيّة وجداول دولية ستأخذنا نحو حرب أهليّة لن يربح فيها المشروع التقسيمي ولن يتقسّم لبنان حتى لو كلّف ذلك حربًا أهليّة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:15
وزارة الخارجية: التنسيق قائم لإحصاء اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان
أخبار لبنان
05:15
وزارة الخارجية: التنسيق قائم لإحصاء اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان
0
أخبار دولية
05:10
وزيرا الخارجية الإيراني والاماراتي: تأكيد على أهمية تطوير التعاون بما في ذلك في القطاع الخاص
أخبار دولية
05:10
وزيرا الخارجية الإيراني والاماراتي: تأكيد على أهمية تطوير التعاون بما في ذلك في القطاع الخاص
0
أخبار لبنان
04:44
عبدالله للـLBCI: المطلوب إنتاج تسوية لبنانية -لبنانية
أخبار لبنان
04:44
عبدالله للـLBCI: المطلوب إنتاج تسوية لبنانية -لبنانية
0
أخبار لبنان
04:38
حجّار: مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن
أخبار لبنان
04:38
حجّار: مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
04:27
والدة سعد لمجرد مع ابنها في المطعم: "عيد سعيد" (صورة)
فنّ
04:27
والدة سعد لمجرد مع ابنها في المطعم: "عيد سعيد" (صورة)
0
فنّ
04:24
سعد لمجرد خارج السجن.. صور عائليّة ورسالة مفاجئة إلى محبّيه
فنّ
04:24
سعد لمجرد خارج السجن.. صور عائليّة ورسالة مفاجئة إلى محبّيه
0
فنّ
04:21
كارين رزق الله بفستان الزفاف الأبيض (صور)
فنّ
04:21
كارين رزق الله بفستان الزفاف الأبيض (صور)
0
فنّ
04:17
فيديو يظهر تفاصيل الإشكال بين وسام فارس وعنصر أمني
فنّ
04:17
فيديو يظهر تفاصيل الإشكال بين وسام فارس وعنصر أمني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-04-21
كيف سيكون طقس weekend عيد الفطر؟
حال الطقس
2023-04-21
كيف سيكون طقس weekend عيد الفطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-02
بعد الدعوة الى جلسة لحكومة تصريف الأعمال... هل يحضر جميع الوزراء تحت شعار "الضرورات الصحية"؟
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-02
بعد الدعوة الى جلسة لحكومة تصريف الأعمال... هل يحضر جميع الوزراء تحت شعار "الضرورات الصحية"؟
0
فنّ
2023-04-19
نادين نسيب نجيم تتابع "العربجي": "باسم ياخور بحبك كتير"
فنّ
2023-04-19
نادين نسيب نجيم تتابع "العربجي": "باسم ياخور بحبك كتير"
0
صحف اليوم
2023-04-06
بري لـ"الأخبار": جعجع ليس صديقاً ولا عزيزاً ولا يريد انتخابات رئاسية.. والأبواب ليست موصدة بوجه فرنجية
صحف اليوم
2023-04-06
بري لـ"الأخبار": جعجع ليس صديقاً ولا عزيزاً ولا يريد انتخابات رئاسية.. والأبواب ليست موصدة بوجه فرنجية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:42
قبلان في خطبة عيد الفطر: انعقاد الحكومة ضرورة وطنية ولن نقبل بتسوية رئاسية على ظهر الدبابة
أخبار لبنان
01:42
قبلان في خطبة عيد الفطر: انعقاد الحكومة ضرورة وطنية ولن نقبل بتسوية رئاسية على ظهر الدبابة
0
أخبار لبنان
14:01
مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب
أخبار لبنان
14:01
مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وادي حربا-المدفون بين الرخص والتعديات البيئية!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وادي حربا-المدفون بين الرخص والتعديات البيئية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كيف تتفادى دفع غرامات الضرائب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كيف تتفادى دفع غرامات الضرائب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبهات عدة وضعت عقد مبنى شحن البضائع في المطار تحت مجهر التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبهات عدة وضعت عقد مبنى شحن البضائع في المطار تحت مجهر التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصةٌ للأطفال للكاتبة الأميركية من أصول مصرية آية خليل تلقى رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصةٌ للأطفال للكاتبة الأميركية من أصول مصرية آية خليل تلقى رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية حضرت في لقاءات الوفد النيابي اللبناني في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية حضرت في لقاءات الوفد النيابي اللبناني في واشنطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:22
هزة أرضية في مدينة الهرمل
أخبار لبنان
11:22
هزة أرضية في مدينة الهرمل
2
فنّ
04:14
توقيف وسام فارس بعد إشكال في النافعة
فنّ
04:14
توقيف وسام فارس بعد إشكال في النافعة
3
أخبار لبنان
14:01
مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب
أخبار لبنان
14:01
مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم
5
أخبار لبنان
08:20
ممثلو الادعاء الفرنسي أبلغوا سلامة بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال
أخبار لبنان
08:20
ممثلو الادعاء الفرنسي أبلغوا سلامة بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال
6
صحف اليوم
00:20
التحقيقات الإسرائيلية تؤكد أن "حزب الله" وراء "عملية مجدو" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:20
التحقيقات الإسرائيلية تؤكد أن "حزب الله" وراء "عملية مجدو" (الشرق الأوسط)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟
8
صحف اليوم
00:05
اقتراح قانون يفرض العمر الأقصى لتولي الخدمة العامة بـ74 عاماً (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:05
اقتراح قانون يفرض العمر الأقصى لتولي الخدمة العامة بـ74 عاماً (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store