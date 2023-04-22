قبلان في خطبة عيد الفطر: مصلحة الجميع بتسوية سياسيّة تحفظ الدولة ومشروعها ولعبة الحصار والانهاك الاقتصاديّ ليست حتمًا لصالح واشنطن ومشروعها الاقليمي والمنظات غير الحكومية ما هي الا مجموعات ارتزاقيّة

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قبلان: مرشح الفراغ دمار للبنان ورئيس بلا نفوذ وطني سيزيد من جحيم الفراغ وما نريده هو رئيس مسيحي قوي بالقيمة لا قوي بالعدد وحماية الوجود المسيحيّ انما هو بالشراكة الوطنيّة والدولة المركزيّة لا بخرائط بعض الرؤوس الحامية ذات التاريخ الاسو]