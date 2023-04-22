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قبلان في خطبة عيد الفطر: مصلحة الجميع بتسوية سياسيّة تحفظ الدولة ومشروعها ولعبة الحصار والانهاك الاقتصاديّ ليست حتمًا لصالح واشنطن ومشروعها الاقليمي والمنظات غير الحكومية ما هي الا مجموعات ارتزاقيّة
آخر الأخبار
2023-04-22 | 00:59
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قبلان في خطبة عيد الفطر: مصلحة الجميع بتسوية سياسيّة تحفظ الدولة ومشروعها ولعبة الحصار والانهاك الاقتصاديّ ليست حتمًا لصالح واشنطن ومشروعها الاقليمي والمنظات غير الحكومية ما هي الا مجموعات ارتزاقيّة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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قبلان: مرشح الفراغ دمار للبنان ورئيس بلا نفوذ وطني سيزيد من جحيم الفراغ وما نريده هو رئيس مسيحي قوي بالقيمة لا قوي بالعدد وحماية الوجود المسيحيّ انما هو بالشراكة الوطنيّة والدولة المركزيّة لا بخرائط بعض الرؤوس الحامية ذات التاريخ الاسو]
قبلان في خطبة عيد الفطر: نحتاج الى رئيس جمهورية وطنيّ قويّ يكون الى جانب شعبه ولا نريد رئيس جمهورية يُباع بالمزاد العلنيّ
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