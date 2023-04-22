قبلان في خطبة عيد الفطر: لن نقبل بتسوية رئاسية على ظهر دبابة بل في مجلس النواب وما نريده "لبنان متعدد الخيارات" والحلّ المُجدي اليوم يمرّ بالصين وليس في واشنطن

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قبلان في خطبة عيد الفطر: رغم الكارثة التي أصابت مالية الدولة الا ان الحكومة ليست معذورة ابدًا وبعض الوزارات ما زال سوق ارتزاق وما زال الفساد فيها يتنفس بشدة والمصارف تنهك الدولة والتعافي الاقتصادي لا يمر ابدًا بابتلاع الودائع