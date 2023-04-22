قبلان في خطبة عيد الفطر: رغم الكارثة التي أصابت مالية الدولة الا ان الحكومة ليست معذورة ابدًا وبعض الوزارات ما زال سوق ارتزاق وما زال الفساد فيها يتنفس بشدة والمصارف تنهك الدولة والتعافي الاقتصادي لا يمر ابدًا بابتلاع الودائع

التالي

قبلان في خطبة عيد الفطر: تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة ضرورة وطنيّة محسومة ودعونا من الاحقاد الطائفية ولاتقسيم ولا فدراليات ولا توطين ولا دمج ولا انتداب أممي من خلال ما يُسمى بصندوق النقد الدولي ولا شطب لبرنامج الدولة