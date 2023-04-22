قبلان في خطبة عيد الفطر: تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة ضرورة وطنيّة محسومة ودعونا من الاحقاد الطائفية ولاتقسيم ولا فدراليات ولا توطين ولا دمج ولا انتداب أممي من خلال ما يُسمى بصندوق النقد الدولي ولا شطب لبرنامج الدولة

قبلان في خطبة عيد الفطر: يبقى الحلّ بتسوية رئاسية بمطبخ مجلس النواب ونفط لبنان ضمانة كبرى له والضامن الاكبر لهذه الضمانة جيش وشعب ومقاومة

قبلان في خطبة عيد الفطر: يبقى الحلّ بتسوية رئاسية بمطبخ مجلس النواب ونفط لبنان ضمانة كبرى له والضامن الاكبر لهذه الضمانة جيش وشعب ومقاومة

قبلان في خطبة عيد الفطر: رغم الكارثة التي أصابت مالية الدولة الا ان الحكومة ليست معذورة ابدًا وبعض الوزارات ما زال سوق ارتزاق وما زال الفساد فيها يتنفس بشدة والمصارف تنهك الدولة والتعافي الاقتصادي لا يمر ابدًا بابتلاع الودائع