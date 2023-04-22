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قبلان في خطبة عيد الفطر: تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة ضرورة وطنيّة محسومة ودعونا من الاحقاد الطائفية ولاتقسيم ولا فدراليات ولا توطين ولا دمج ولا انتداب أممي من خلال ما يُسمى بصندوق النقد الدولي ولا شطب لبرنامج الدولة

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2023-04-22 | 01:18
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قبلان في خطبة عيد الفطر: تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة ضرورة وطنيّة محسومة ودعونا من الاحقاد الطائفية ولاتقسيم ولا فدراليات ولا توطين ولا دمج ولا انتداب أممي من خلال ما يُسمى بصندوق النقد الدولي ولا شطب لبرنامج الدولة
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قبلان في خطبة عيد الفطر: تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة ضرورة وطنيّة محسومة ودعونا من الاحقاد الطائفية ولاتقسيم ولا فدراليات ولا توطين ولا دمج ولا انتداب أممي من خلال ما يُسمى بصندوق النقد الدولي ولا شطب لبرنامج الدولة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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