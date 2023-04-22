احصاءات غرفة التحكم: ٤ قتلى و٧ جرحى في ٥ حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

توقيف وسام فارس بعد إشكال في النافعة

توقيف وسام فارس بعد إشكال في النافعة

قبلان في خطبة عيد الفطر: يبقى الحلّ بتسوية رئاسية بمطبخ مجلس النواب ونفط لبنان ضمانة كبرى له والضامن الاكبر لهذه الضمانة جيش وشعب ومقاومة