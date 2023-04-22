الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما تفكّر مرتين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

احصاءات غرفة التحكم: ٤ قتلى و٧ جرحى في ٥ حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

آخر الأخبار
2023-04-22 | 02:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
احصاءات غرفة التحكم: ٤ قتلى و٧ جرحى في ٥ حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
احصاءات غرفة التحكم: ٤ قتلى و٧ جرحى في ٥ حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التحكم:

حوادث

التحقيق

الساعات

الـ٢٤

الماضية

LBCI التالي
توقيف وسام فارس بعد إشكال في النافعة
قبلان في خطبة عيد الفطر: يبقى الحلّ بتسوية رئاسية بمطبخ مجلس النواب ونفط لبنان ضمانة كبرى له والضامن الاكبر لهذه الضمانة جيش وشعب ومقاومة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:28

إرشادات زراعية من مؤسسة الأبحاث العلمية LARI

LBCI
منوعات
11:15

بعد 80 عاما من الغموض... العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية

LBCI
منوعات
11:01

تكريم اللبناني باسل حجار في مهرجاني "كان" للمسلسلات وMIPTV (صور)

LBCI
أخبار لبنان
10:54

حركة الاستقلال استنكرت كلام يعقوبيان بحق معوض: نتمنى عليها أن توظف جهدها للجمع وليس للقسمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:15

بعد 80 عاما من الغموض... العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية

LBCI
منوعات
11:01

تكريم اللبناني باسل حجار في مهرجاني "كان" للمسلسلات وMIPTV (صور)

LBCI
آخر الأخبار
09:35

أ.ف.ب. نقلا عن وزارة الخارجية: روسيا تعلن طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:10

"إنجاز تاريخي"... كندا تتعهد تقديم 9.8 مليار دولار لبناء أول مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-03-25

خمس نجمات غيّرن قواعد الهوية الجنسية في الرياضة

LBCI
أخبار لبنان
13:32

"الخارجية" تعمل على إحصاء كافة اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان

LBCI
أخبار لبنان
13:30

الاتحاد الأوروبي يعد خططا لعمليات إجلاء محتملة من السودان

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-20

وزيرة الخزانة الاميركية: الولايات المتحدة تريد علاقات اقتصادية "بنّاءة وعادلة" مع الصين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:49

توقيف الممثل وسام فارس يتفاعل..فما الجديد في القضية؟

LBCI
أخبار لبنان
07:48

كيف يحتفل المسلمون بأوّل ايام عيد الفطر المبارك في عدد من الدول؟

LBCI
أخبار لبنان
07:31

عيد الفطر حلّ على اللبنانيين... فكيف تبدو الأجواء؟

LBCI
أخبار لبنان
01:42

قبلان في خطبة عيد الفطر: انعقاد الحكومة ضرورة وطنية ولن نقبل بتسوية رئاسية على ظهر الدبابة

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لبنان يترقب سحب قرعة بطولة العالم لكرة السلة.. فمن هي المنتخبات التي من الممكن ان يواجهها ابطال الارز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وادي حربا-المدفون بين الرخص والتعديات البيئية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كيف تتفادى دفع غرامات الضرائب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:14

توقيف وسام فارس بعد إشكال في النافعة

LBCI
فنّ
04:17

فيديو يظهر تفاصيل الإشكال بين وسام فارس وعنصر أمني

LBCI
امن وقضاء
06:51

ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل هذا التعهد

LBCI
فنّ
04:24

سعد لمجرد خارج السجن.. صور عائليّة ورسالة مفاجئة إلى محبّيه

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مهرجان بدارو يعود الى شوارع العاصمة بعد ثلاث سنوات من الغياب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنانيون عالقون في السودان.. وهذه قصة أحدهم

LBCI
امن وقضاء
07:49

توقيف الممثل وسام فارس يتفاعل..فما الجديد في القضية؟

LBCI
فنّ
04:21

كارين رزق الله بفستان الزفاف الأبيض (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة