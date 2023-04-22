أ.ف.ب. نقلا عن وزارة الخارجية: روسيا تعلن طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً

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قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات