التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل

قبلان في خطبة عيد الفطر: واشنطن تعمل على طبخة تريد منها أن يُصبح لبنان بلد نزوح وفوضى منظمة وخريطة حرب أهليّة وتجمعات ارهابية والخطر يمرّ بدمج النازحين وهذا الدمج يعني نهاية لبنان

قبلان في خطبة عيد الفطر: واشنطن تعمل على طبخة تريد منها أن يُصبح لبنان بلد نزوح وفوضى منظمة وخريطة حرب أهليّة وتجمعات ارهابية والخطر يمرّ بدمج النازحين وهذا الدمج يعني نهاية لبنان

قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات