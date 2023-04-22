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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الواجهة البحرية - بيروت بالاتجاهين

آخر الأخبار
2023-04-22 | 13:05
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الواجهة البحرية - بيروت بالاتجاهين
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الواجهة البحرية - بيروت بالاتجاهين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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