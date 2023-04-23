معلومات للـLBCI: الحافلة التي تنقل اللبنانيين الموجودين في السودان تمهيدا لإجلائهم تخطت منطقة الخطر وهي على مسافة قصيرة من الوصول إلى ولاية البحر الأحمر حيث المنطقة التي سيتم إجلاؤهم منها

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