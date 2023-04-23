معلومات للـLBCI: وصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى بورتسودان والعمل جار على تأمين إجلائهم باتجاه مدينة جدّة-السعودية وقد يستغرق الإجلاء بعضا من الوقت لذلك تم تأمين السكن للبنانيين بانتظار جهوز كل إجراءات الإجلاء

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