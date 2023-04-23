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فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

وصلت الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى بورتسودان أي النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان والعمل جار على تأمين إجلائهم باتجاه مدينة جدّة-السعودية.



وقد يستغرق الإجلاء بعضا من الوقت لذلك تم تأمين السكن للبنانيين بانتظار جهوز كل إجراءات الإجلاء.

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