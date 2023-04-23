حاصباني لـ"الأحد مع ماريو": تأمين النصاب ليس فقط مرتبطا بالمرشح بل أيضا في طريقة التعاطي مع مجلس النواب ونؤمن النصاب لجلسة فيها انتخاب ديمقراطي لرئيس جمهورية بين مرشحين ولن نقبل بتأمين نصاب لجلسة تلتف على الدستور

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