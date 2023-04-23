حاصباني لـ"الأحد مع ماريو": حاليا مرشحنا ميشال معوض موجود الى ان يرى هو ان هناك حاجة لتعديل ما او الى حين التوافق الواسع بين قوى المعارضة

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